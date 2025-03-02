Мостовой о трансферах «Спартака»: «Идет переплата за новичков, тратятся огромные деньги. Чтобы затащить хорошего игрока в РПЛ, надо переплатить агентам, их друзьям, всем»
Александр Мостовой оценил новых игроков «Спартака».
Этой зимой клуб приобрел 27-летнего нападающего Ливая Гарсию из АЕКа, 23-летнего аргентинского вингера Пабло Солари из «Ривер Плейта» и 28-летнего вратаря ЦСКА Илью Помазуна. По данным портала Transfermarkt, по итогам летней и зимней трансферных кампаний «Спартак» потратил в районе 58 миллионов евро.
«Ясно, что идет переплата за новичков. Это однозначно. Чтобы сейчас затащить футболиста хорошего уровня в наш чемпионат надо переплатить агентам, их друзьям, всем-всем. Для клубов, не выступающих в еврокубках, тратятся огромные деньги.
В футбольном плане Гарсия и Солари – футболисты хорошие. Посмотрим, что они покажут», – сказал бывший игрок «Спартака».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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