Кахигао о трансферах «Спартака»: «Никогда не работал в таких условиях – санкции и политическая ситуация. Какие-то страны и лиги не хотели сотрудничать»
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао оценил трансферную кампанию клуба.
Красно-белые зимой приобрели вратаря Илью Помазуна, форварда Ливая Гарсию и вингера Пабло Солари.
«Мне сложно оценить трансферную кампанию. Когда подписываем игрока, оценить это можно только со временем.
Было непросто, никогда прежде не работал в таких условиях – санкции и политическая ситуация. Какие-то страны и лиги не хотели сотрудничать.
Но мы подписали игроков, которые улучшат команду и добавят чего-то нового, стиля», – сказал Кахигао.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
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