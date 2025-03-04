Кахигао о трансферах «Спартака»: «Никогда не работал в таких условиях – санкции и политическая ситуация. Какие-то страны и лиги не хотели сотрудничать»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао оценил трансферную кампанию клуба.

Красно-белые зимой приобрели вратаря Илью Помазуна, форварда Ливая Гарсию и вингера Пабло Солари.

«Мне сложно оценить трансферную кампанию. Когда подписываем игрока, оценить это можно только со временем.

Было непросто, никогда прежде не работал в таких условиях – санкции и политическая ситуация. Какие-то страны и лиги не хотели сотрудничать.

Но мы подписали игроков, которые улучшат команду и добавят чего-то нового, стиля», – сказал Кахигао .