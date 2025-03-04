  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кахигао о трансферах «Спартака»: «Никогда не работал в таких условиях – санкции и политическая ситуация. Какие-то страны и лиги не хотели сотрудничать»
9

Кахигао о трансферах «Спартака»: «Никогда не работал в таких условиях – санкции и политическая ситуация. Какие-то страны и лиги не хотели сотрудничать»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао оценил трансферную кампанию клуба.

Красно-белые зимой приобрели вратаря Илью Помазуна, форварда Ливая Гарсию и вингера Пабло Солари.

«Мне сложно оценить трансферную кампанию. Когда подписываем игрока, оценить это можно только со временем.

Было непросто, никогда прежде не работал в таких условиях – санкции и политическая ситуация. Какие-то страны и лиги не хотели сотрудничать.

Но мы подписали игроков, которые улучшат команду и добавят чего-то нового, стиля», – сказал Кахигао.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
logoФрансис Кахигао
logoСпартак
Политика
logoпремьер-лига Россия
Сергей Егоров журналист
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Даниил Денисов о новом спортивном директоре «Спартака» Кахигао: «Он отзывчив, внимателен к деталям. Мы достаточно часто контактируем»
3вчера, 06:46
Тимур Гурцкая: «Спартак» провалил трансферное окно, Кахигао плохо сработал. Гарсия еще в минус пойдет – купили на лавку за 20 млн евро. Солари и так бы пришел»
3028 февраля, 10:42
Зарема о Кахигао: «Насмешил попытками с понтами забрать у «Зенита» Саласара. «Спартак» точно не зависит от агентов? Шанс заиграть молодым русским при таком руководстве – 0,3%»
8921 февраля, 09:37
Мостовой о трансферах «Спартака» при Кахигао: «И я бы работал, если бы мне дали 20 млн евро и сказали – купи кого хочешь! Я бы не двух, а пятерых привез. И не хуже, поверьте»
12511 февраля, 13:26
Главные новости
Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» против «Ливерпуля», «Барселона» в гостях у «Бенфики», «Бавария» примет «Байер», «Интер» сыграет с «Фейеноордом»
13710 минут назад
«Боули вложил миллиарды в «Челси» и обвиняется в том, что тратит слишком много! Кажется, теперь я видел все». Экс-владелец «Кристал Пэлас» Джордан о критике руководства топ-клубов
513 минут назад
Мостовой о тренерской лицензии: «Я теперь звезда, стал очень занятым, все комментарии через представителя. Если серьезно, буду рад кому-то помочь в деле, которому отдал всю жизнь»
1415 минут назад
Киммих пока не принял, но и не отверг «топ-контракт» от «ПСЖ» до 2029 года. Переговоры с «Баварией» возобновятся в четверг
422 минуты назад
Денисов об академии «Зенита»: «Насрать на ваши ЮФЛ и чемпионат России – вы должны машин выпускать в 18-19 лет, готовых игроков, которых не надо учить. А у нас 18-летний маленьким считается»
4626 минут назад
«Бавария» и «Байер» сражаются за четвертьфинал ЛЧ! Заряжайте на игру с фрибетом 7777 рублей
33 минуты назадРеклама
Магуайр и Угарте из-за травм пропустят 1-й матч «МЮ» с «Сосьедадом»
836 минут назад
Агент Виртца опроверг переговоры с «Ман Сити»: «Фэйковые новости»
639 минут назад
В «Барсе» для Ямаля разработали план питания в Рамадан, чтобы минимизировать последствия дневного голодания
4842 минуты назад
Луис Энрике и Педро из «Зенита» и Батраков из «Локо» – в сотне игроков не из топ-лиг, больше всего подорожавших за полгода. Первый в списке от CIES – Агехова из «Порту»
949 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
17-летний Нванери – игрок февраля в «Арсенале». Хавбек забил «Ман Сити» и сделал ассист в игре с «Лестером»
3 минуты назад
«МЮ» провел переговоры о новом контракте с Майну. Агенты 19-летнего полузащитника требуют повыить ему зарплату до 180000 фунтов в неделю (Daily Mail)
16 минут назад
Галактионов о тратах «Спартака» и «Зенита»: «Хорошо живут! Если есть возможность у них, надо порадоваться за коллег»
434 минуты назад
«Фейеноорд» – «Интер». Лаутаро и Тюрам в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
1440 минут назад
«Смолов – самый красивый, Дзюба – секс, Акинфеев – симпатяга». Блогер Маш Милаш о футболистах
14сегодня, 16:32
Моуринью о работе в Шотландии: «Почему бы и нет? Говорят, это лига двух команд, но главное – страсть. «Селтик» и «Рейнджерс» – большие клубы с высокими ожиданиями»
1сегодня, 16:25
Карпин об уходе из «Ростова»: «На собрании попрощался с командой, присел в номере, в котором провел 7 лет. Решение мое, а на глаза все равно наворачивались слезы»
7сегодня, 16:13
Гол Чалова пяткой признали лучшим в 23-м туре Суперлиги Греции – форвард отличился в матче с «Ламией»
3сегодня, 15:47Видео
Грулев о том, что Пиняев прочитал одну книгу в жизни: «Ничего необычного – кто-то неусидчивый, кто-то просто не любит. Читаю на сборах, понемногу на английском»
9сегодня, 15:33
«Шанхай» Слуцкого обыграл «Кавасаки» в азиатской ЛЧ – 1:0. Это лишь 2-й сухой матч «Шэньхуа» в турнире в этом сезоне
1сегодня, 15:29