Кахигао про Гарсию в «Спартаке» за 20 млн: «Он может играть справа и слева. 27 лет – это хуже, чем 19 или 21, в плане перепродажи, но мы берем игрока на несколько лет»

Спортивный директор «Спартака» оценил трансфер Ливая Гарсии.

В феврале «Спартак» объявил о переходе форварда АЕК за 20 млн евро и бонусы.

«Мы расстались с двумя игроками на этой позиции, и мы хотели взять сильного, мощного игрока, чтобы добавить вариативности.

Ливай в первую очередь форвард, но он может сыграть справа и слева, в зоне между ЦЗ и крайним защитником соперника.

27 лет – прекрасный возраст. В плане перепродажи это хуже, чем 19 или 21, но мы берем игрока на несколько лет», – сказал Франсис Кахигао .

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