Ваноли об Иличе и «Спартаке»: «Иван вернулся в Турин, но переговоры еще продолжаются, насколько я знаю. Он вылечился от травмы»

Паоло Ваноли заявил, что «Спартак» и «Торино» еще обсуждают переход Ивана Илича.

«Игрок вернулся в Турин, зная, что рынок все еще открыт. Насколько я знаю, переговоры все еще продолжаются. Он вылечился от травмы и продолжает восстановление.

Если он останется после закрытия трансферного окна, мы будем готовы иметь дополнительную опцию в команде», – сказал главный тренер «Торино », ранее работавший в «Спартаке».

Ранее сообщалось , что «Спартак» не подпишет Илича, трансфер хавбека обошелся бы клубу в 30 млн евро с учетом зарплаты.