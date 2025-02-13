Ваноли об Иличе и «Спартаке»: «Иван вернулся в Турин, но переговоры еще продолжаются, насколько я знаю. Он вылечился от травмы»
Паоло Ваноли заявил, что «Спартак» и «Торино» еще обсуждают переход Ивана Илича.
«Игрок вернулся в Турин, зная, что рынок все еще открыт. Насколько я знаю, переговоры все еще продолжаются. Он вылечился от травмы и продолжает восстановление.
Если он останется после закрытия трансферного окна, мы будем готовы иметь дополнительную опцию в команде», – сказал главный тренер «Торино», ранее работавший в «Спартаке».
Ранее сообщалось, что «Спартак» не подпишет Илича, трансфер хавбека обошелся бы клубу в 30 млн евро с учетом зарплаты.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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