«Спартак» не подпишет Илича. Трансфер хавбека обошелся бы клубу в 30 млн евро с учетом зарплаты (Legalbet)
Иван Илич не перейдет в «Спартак».
Московский клуб не станет подписывать полузащитника «Торино», сообщает Legalbet. Утверждается, что трансфер обошелся бы красно-белым в 30 миллионов евро с учетом зарплаты игрока.
Одной из причин отказа от сделки является склонность хавбека к травмам – спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао осознает связанные с этим риски.
Испанский специалист также учитывает пример с переходом Илича в «Торино» из «Вероны»: главный тренер туринцев Иван Юрич поспособствовал сделке, а вскоре покинул клуб. Однако у руководства сохранились претензии к спортивному директору из-за игры футболиста.
Трансфер Илича в «Спартак» может сорваться из-за проблем с переводом средств и неудовлетворительных результатов медосмотров (Sport24)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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