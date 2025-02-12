«Спартак» не подпишет Илича. Трансфер хавбека обошелся бы клубу в 30 млн евро с учетом зарплаты (Legalbet)

Иван Илич не перейдет в «Спартак».

Московский клуб не станет подписывать полузащитника «Торино », сообщает Legalbet. Утверждается, что трансфер обошелся бы красно-белым в 30 миллионов евро с учетом зарплаты игрока.

Одной из причин отказа от сделки является склонность хавбека к травмам – спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао осознает связанные с этим риски.

Испанский специалист также учитывает пример с переходом Илича в «Торино» из «Вероны»: главный тренер туринцев Иван Юрич поспособствовал сделке, а вскоре покинул клуб. Однако у руководства сохранились претензии к спортивному директору из-за игры футболиста.

Трансфер Илича в «Спартак» может сорваться из-за проблем с переводом средств и неудовлетворительных результатов медосмотров (Sport24)