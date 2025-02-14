«Торино» о ситуации с Иличем: «Сильный игрок. Посмотрим, что произойдет. Если останется, это будет усилением для нас»

В «Торино» высказались о ситуации с Иваном Иличем.

Ранее стало известно, что трансфер серба в «Спартак» находится под угрозой срыва. Илич вернулся из Москвы в расположение итальянской команды.

«Он сильный игрок, мы всегда верили в него. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни.

Если он останется с нами, это станет важным усилением, мы будем очень рады», – сказал спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти.