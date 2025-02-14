«Торино» о ситуации с Иличем: «Сильный игрок. Посмотрим, что произойдет. Если останется, это будет усилением для нас»
В «Торино» высказались о ситуации с Иваном Иличем.
Ранее стало известно, что трансфер серба в «Спартак» находится под угрозой срыва. Илич вернулся из Москвы в расположение итальянской команды.
«Он сильный игрок, мы всегда верили в него. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни.
Если он останется с нами, это станет важным усилением, мы будем очень рады», – сказал спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем