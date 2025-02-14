  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Торино» о ситуации с Иличем: «Сильный игрок. Посмотрим, что произойдет. Если останется, это будет усилением для нас»
3

«Торино» о ситуации с Иличем: «Сильный игрок. Посмотрим, что произойдет. Если останется, это будет усилением для нас»

В «Торино» высказались о ситуации с Иваном Иличем.

Ранее стало известно, что трансфер серба в «Спартак» находится под угрозой срыва. Илич вернулся из Москвы в расположение итальянской команды.

«Он сильный игрок, мы всегда верили в него. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни.

Если он останется с нами, это станет важным усилением, мы будем очень рады», – сказал спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoИван Илич
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoсерия А Италия
logoСпартак
logoТорино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» ведет переговоры о трансфере Саласара, которого хотел «Зенит». От Илича отказались (Иван Карпов)
127вчера, 15:11
Ваноли об Иличе и «Спартаке»: «Иван вернулся в Турин, но переговоры еще продолжаются, насколько я знаю. Он вылечился от травмы»
22вчера, 12:47
«Спартак» не подпишет Илича. Трансфер хавбека обошелся бы клубу в 30 млн евро с учетом зарплаты (Legalbet)
8812 февраля, 13:54
Трансфер Илича в «Спартак» может сорваться из-за проблем с переводом средств и неудовлетворительных результатов медосмотров (Sport24)
5612 февраля, 13:10
Рекомендуем
Главные новости
Роналдо об уходе из «Барсы»: «Это был удар под дых. У них давняя проблема с менеджментом, Ривалдо, Роналдиньо и Неймар тоже ушли по-плохому»
1723 минуты назад
«Брайтон» – «Челси». 3:0 – Минте сделал дубль. Онлайн-трансляция
12831 минуту назадLive
«Спартак» предложил 25 млн евро за Жедсона «Бешикташу» (Ягиз Сабунджуоглу)
3934 минуты назад
Винисиус хочет зарабатывать 25 млн евро в год чистыми в «Реале» – на 10 млн больше Мбаппе и Беллингема (Cadena SER)
3751 минуту назад
Сунесс о ливерпульском дерби: «Люди любят агрессию и зрелище. Это инстинкт гладиаторов, восходящий к Колизею. «Эвертон» вышел усадить игроков «Ливерпуля» на задницы – «красные» редко такое видят»
9сегодня, 20:38
«Барса» хотела продлить Иньиго, но не может из-за проблем с ФФП. Клуб пытается договориться с Ла Лигой
14сегодня, 20:33
Фанаты «МЮ» проведут акцию против руководства: «Атмосфера вокруг клуба – просто сточная канава. Отрыв от сообщества хоронит фанатскую культуру. Надо убрать Глейзеров и их гору долгов»
10сегодня, 20:12
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Брайтона», «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
84сегодня, 20:04Live
«Реал» может перевести Асенсио в первую команду на постоянной основе и не покупать центрального защитника
43сегодня, 19:58
Бабич отказался от трансфера в Саудовскую Аравию зимой, чтобы помочь «Спартаку» в борьбе за чемпионство. Переезд на Ближний Восток возможен летом («СЭ»)
25сегодня, 19:47
Ко всем новостям
Последние новости
Энрике о Дембеле, забившем 15 голов в 8 матчах в 2025-м: «Мое лучшее решение – не позволить ему сыграть с «Арсеналом». Остальное он сделал сам»
6 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграет с «Нантом» в субботу, «ПСЖ» Сафонова – с «Тулузой»
211 минут назад
В «МЮ» из «ПСЖ» перейдет бизнес-директор Армстронг
15 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан», «Наполи» и «Аталанта» сыграют в субботу, «Ювентус» примет «Интер» в воскресенье, «Болонья» победила «Торино»
517 минут назад
Чемпионат Германии. «Лейпциг» и «Аугсбург» сыграли вничью, «Байер» примет «Баварию» в субботу, «Боруссия» Дортмунд встретится с «Бохумом»
232 минуты назад
Росси о Фергюсоне на своем прощальном матче: «Он относится ко мне как к Роналду, хотя я не так много сделал в «МЮ». Он сразу согласился, я очень горжусь этим»
140 минут назад
Уокер о Гвардиоле: «Если вы не одержимы футболом – не добьетесь таких результатов. Он один из лучших тренеров в мировом футболе, если не лучший»
355 минут назад
Генич о «Динамо»: «Попадание в тройку будет хорошим результатом в РПЛ, они не повторят прошлогодний финт ушами. Для Лички это ключевая весна, критиковать его можно за отсутствие баланса»
3сегодня, 20:51
Гол Энцо на 35-й отменен из-за толчка соперника в спину. «Брайтон» сделал счет 2:0 спустя 3 минуты
4сегодня, 20:50
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Хетафе», «Реал» и «Атлетико» сыграют в субботу, «Барселона» – в понедельник
7сегодня, 20:03Live
Рекомендуем