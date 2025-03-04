Гендиректор «Спартака» о трансферах: «Мы готовы биться за самые высокие места. Не нужно после каждого поражения впадать в депрессию, а после побед говорить, что мы чемпионы»

Генеральный директор «Спартака» призвал болельщиков не впадать в крайности.

Красно-белые зимой приобрели вратаря Илью Помазуна, форварда Ливая Гарсию и вингера Пабло Солари.

«Бессмысленно сейчас давать оценку трансферному окну – футболисты должны провести больше матчей. Работа была проведена большая, а результат ее будет виден на поле.

В это окно мы сделали серьезные инвестиции в состав. Мы показываем, что готовы биться за самые высокие места.

Не нужно после каждого поражения впадать в депрессию, а после побед говорить, что мы чемпионы», – сказал Олег Малышев .