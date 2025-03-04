Шансы «Спартака» на чемпионство выросли до 27,9%. Вероятность титула «Зенита» – 37,8%, «Краснодара» – 26,3% (Opta)

«Спартак» увеличил шансы на чемпионство в Мир РПЛ по мнению Opta.

Суперкомпьютер подсчитал, что после 19-го тура шансы «Спартака » на итоговое первое место составляют 27,9%. После предыдущего тура вероятность чемпионства красно-белых составляла 17,5%.

Самые высокие шансы на победу по-прежнему у «Зенита » – 37,8%, вероятность чемпионства «Краснодара » оценивается в 26,3%.

Все три команды провели по 19 матчей в чемпионате России и набрали по 40 очков.

Наиболее вероятным кандидатом на вылет считается «Оренбург » – шансы, что команда Владимира Слишковича займет последнее место по итогам сезона, оцениваются в 77,9%.

Изображение: t.me/optarussia