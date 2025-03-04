Шансы «Спартака» на чемпионство выросли до 27,9%. Вероятность титула «Зенита» – 37,8%, «Краснодара» – 26,3% (Opta)
«Спартак» увеличил шансы на чемпионство в Мир РПЛ по мнению Opta.
Суперкомпьютер подсчитал, что после 19-го тура шансы «Спартака» на итоговое первое место составляют 27,9%. После предыдущего тура вероятность чемпионства красно-белых составляла 17,5%.
Самые высокие шансы на победу по-прежнему у «Зенита» – 37,8%, вероятность чемпионства «Краснодара» оценивается в 26,3%.
Все три команды провели по 19 матчей в чемпионате России и набрали по 40 очков.
Наиболее вероятным кандидатом на вылет считается «Оренбург» – шансы, что команда Владимира Слишковича займет последнее место по итогам сезона, оцениваются в 77,9%.
Изображение: t.me/optarussia
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Opta Sports
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