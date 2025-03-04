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Пабло Солари: «Известность «Спартака» и «Зенита» в Аргентине примерно одинакова, но красно-белые популярнее на международной арене»

Пабло Солари заявил, что «Спартак» популярнее «Зенита» на международной арене.

23-летний форвард красно-белых пополнил состав команды в феврале. В дебютном матче в Мир РПЛ Солари забил «Оренбургу» (2:0).

– Какой клуб популярнее в Аргентине: «Зенит» или «Спартак»?

– Я бы сказал, что известность «Зенита» и «Спартака» в Аргентине примерно одинакова. Но «Спартак» более популярен на международной арене в целом.

Про «Зенит», возможно, больше говорилось в прошлом году, потому что было много трансферов и контактов с аргентинскими футболистами, – сказал Пабло Солари.

Солари о дебюте за «Спартак»: «Сегодня была самая холодная погода, в которой мне довелось играть. Из‑за этого я не смог показать свой максимум, хоть и забил гол»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoПабло Солари
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЗенит
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