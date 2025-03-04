Егор Титов: «Спартак» – главный претендент на чемпионство по качеству футбола. Станкович – великий футболист, прекрасный тренер с фантастическими человеческими качествами»
«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» набрали по 40 очков после 19-го тура Мир РПЛ, петербуржцы идут выше по дополнительным показателям.
«Станкович подтверждает, что он прекрасный тренер. Его человеческие качества фантастические. Это не только я могу подтвердить. Деян находится на своем месте.
Впереди 11 туров, желаю тренерскому штабу и команде удачи. У сегодняшнего «Спартака» великолепные шансы стать чемпионом.
Нет сомнений, что с «Зенитом» будет полный стадион. Обыгрывай их дома и не теряй очки. У «Зенита» по календарю игра с «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком» в гостях, также игра с «Краснодаром».
«Краснодар» потерял ключевого игрока – Сперцяна. Они не могут выиграть четыре матча, а у «Спартака» семь побед подряд.
По качеству футбола и сложившийся ситуации красно-белые – главный претендент на чемпионство. Хотя уверен, что сюрпризы будут.
Надеюсь, у «Спартака» не будет сюрпризов и команда дойдет до чемпионства. Это будет очень отрадно, что приехал футбольный тренер, который был великим футболистом, и станет чемпионом России», – сказал бывший полузащитник и тренер «Спартака» Титов.
«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» – вровень по 40 очков. Кто и почему лидирует сейчас?
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