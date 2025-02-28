Мостовой о прозвище «Царь»: «Я же не виноват, что меня так прозвали и делали эти короны. Приятно, что люди уважают, не зря я играл в футбол»

Александр Мостовой оценил свое прозвище «Царь».

«Я же не виноват, что меня прозвали «Царем» и делали эти короны.

С другой стороны, это приятно, что люди уважают. Не зря я играл в футбол», – сказал бывший полузащитник «Сельты», «Спартака » и сборной России.