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Бабаев о трансферах: «ЦСКА с белой завистью смотрит на другие клубы, но где здесь хоть какая‑то бизнес‑логика? Траты «Спартака» впечатляют. Суперисполнители приехали, надеюсь»

Роман Бабаев не видит бизнес-логики в покупке дорогих игроков без еврокубков.

– Какую оценку поставите ЦСКА за работу в зимнее трансферное окно?

– Воздержусь именно от оценок. Скажем так, удовлетворительно. Очень хорошо сработали на выход, молодые ребята, нуждающиеся в игровой практике, были устроены. Ушли Саша Зделар, Илья Помазун, который долгое время находился в аренде. Очень хотелось, чтобы он наконец заключил трудовой договор и занял место в воротах не на временных условиях.

Что касается приобретений, то к нам перешли Пономарчук, молодой перспективный российский игрок, и бразилец Алеррандро. На вход можно было сработать чуть лучше, но не забываем про крайне сложные условия заключения международных сделок в нынешнее время. Экономические причины играют роль.

С белой завистью смотрим на коллег из других клубов, но у меня возникает один вопрос: «Где здесь хоть какая‑то бизнес‑логика?» Когда играешь в еврокубках и есть возможность прямых трансферов в Европу, то ты можешь существенно или в полной мере окупить вложенные средства.

Сейчас еврокубки абсолютно исключены, а продажи в Европу настолько затруднительны, что практически невозможны. Напрямую продать игрока не то что в Великобританию, но даже в Германию или Италию очень‑очень непросто.

– Если говорить прямо, вас удивили траты «Спартака»?

– Думаю, не только меня. Надеюсь, приехали суперисполнители, которые повысят качество нашего чемпионата и будут радовать зрителей. Конечно, траты «Спартака» удивили, сильно впечатляют, – сказал гендиректор ЦСКА.

Этой зимой клуб приобрел 27-летнего нападающего Ливая Гарсию из АЕКа, 23-летнего аргентинского вингера Пабло Солари из «Ривер Плейта» и 28-летнего вратаря ЦСКА Илью Помазуна.

По данным портала Transfermarkt, по итогам летней и зимней трансферных кампаний «Спартак» потратил в районе 58 миллионов евро.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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