Бабаев о переходах Зделара, Помазуна и других к конкурентам: «Сейчас нет такой категоричности – меняется отношение. Не могу сказать, что уходили легенды клуба»

Роман Бабаев оценил переход футболистов ЦСКА к конкурентам по Мир РПЛ.

– Зимой из ЦСКА перешли Илья Помазун в «Спартак», Саша Зделар – в «Зенит». Можно ли сказать, что запрет на прямые переходы футболистов армейского клуба к конкурентам уже в прошлом?

– Наверное, сейчас нет такой категоричности, которая была 10 лет назад. Мир меняется, меняется отношение ко всему этому.

С другой стороны, не могу сказать, что уходили футболисты, которые действительно являются легендами клуба и на протяжении длительного времени были в команде.

Кейс Марио Фернандеса стоит особняком, потому что он перешел не от нас напрямую – это совсем другая история, которую все хорошо знают.

Но что касается Медины , Карраскаля , Помазуна, Зделара, то в первую очередь важно понять, что футболисты проявляли желание эти трансферы осуществить, – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.