Бабаев о переходах Зделара, Помазуна и других к конкурентам: «Сейчас нет такой категоричности – меняется отношение. Не могу сказать, что уходили легенды клуба»
– Зимой из ЦСКА перешли Илья Помазун в «Спартак», Саша Зделар – в «Зенит». Можно ли сказать, что запрет на прямые переходы футболистов армейского клуба к конкурентам уже в прошлом?
– Наверное, сейчас нет такой категоричности, которая была 10 лет назад. Мир меняется, меняется отношение ко всему этому.
С другой стороны, не могу сказать, что уходили футболисты, которые действительно являются легендами клуба и на протяжении длительного времени были в команде.
Кейс Марио Фернандеса стоит особняком, потому что он перешел не от нас напрямую – это совсем другая история, которую все хорошо знают.
Но что касается Медины, Карраскаля, Помазуна, Зделара, то в первую очередь важно понять, что футболисты проявляли желание эти трансферы осуществить, – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
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