FA о жалобах Гвардиолы на мяч в Кубке Англии: «Он был протестирован в соответствии с требованиями ФИФА и, мы уверены, ведет себя хорошо»
Напомним, после победы над «Плимутом» в 1/8 финала Кубка Англии (3:1) главный тренер «Манчестер Сити» раскритиковал качество мяча, который используется в этом турнире.
Представитель Футбольной ассоциации Англии (FA) прокомментировал заявления испанца.
«Мяч Mitre Ultimax Pro, который используется в Кубке Англии и всех других соревнованиях FA, был протестирован в соответствии с требованиями ФИФА.
Все мячи, используемые в профессиональном футболе, должны соответствовать аккредитации FIFA Quality Pro, и этот мяч соответствует всем требованиям тестирования.
Как и Mitre, мы понимаем, что предпочтения субъективны, но мы уверены, что мяч ведет себя хорошо. На данный момент в соревновании забито более 350 голов, что придает захватывающий характер такому высококонкурентному турниру», – заявили в FA.
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