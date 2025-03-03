FA о жалобах Гвардиолы на мяч в Кубке Англии: «Он был протестирован в соответствии с требованиями ФИФА и, мы уверены, ведет себя хорошо»

В FA отреагировали на жалобы Пепа Гвардиолы на мяч.

Напомним, после победы над «Плимутом » в 1/8 финала Кубка Англии (3:1) главный тренер «Манчестер Сити » раскритиковал качество мяча, который используется в этом турнире.

Представитель Футбольной ассоциации Англии (FA) прокомментировал заявления испанца.

«Мяч Mitre Ultimax Pro, который используется в Кубке Англии и всех других соревнованиях FA, был протестирован в соответствии с требованиями ФИФА.

Все мячи, используемые в профессиональном футболе, должны соответствовать аккредитации FIFA Quality Pro, и этот мяч соответствует всем требованиям тестирования.

Как и Mitre, мы понимаем, что предпочтения субъективны, но мы уверены, что мяч ведет себя хорошо. На данный момент в соревновании забито более 350 голов, что придает захватывающий характер такому высококонкурентному турниру», – заявили в FA.