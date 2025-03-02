Гвардиола о сезоне «Ман Сити»: «Мы недостаточно хороши. Мы впервые не вышли в 1/8 финала ЛЧ и лишились шансов на титул за 13-15 туров до конца АПЛ. Такого никогда не было»
Пеп Гвардиола думает, что победа в Кубке Англии не спасет сезон «Манчестер Сити».
«Слушайте, ну лучше выиграть требл или квадрупл.
В этом сезоне мы были недостаточно хороши, особенно в двух турнирах. Такова реальность.
Мы впервые не попали в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в АПЛ у нас уже нет шансов выиграть титул, хотя впереди еще 13-15 матчей. Такого никогда еще не было. Сезон складывается не лучшим образом», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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