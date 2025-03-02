Гвардиола о сезоне «Ман Сити»: «Мы недостаточно хороши. Мы впервые не вышли в 1/8 финала ЛЧ и лишились шансов на титул за 13-15 туров до конца АПЛ. Такого никогда не было»

Пеп Гвардиола думает, что победа в Кубке Англии не спасет сезон «Манчестер Сити».

«Слушайте, ну лучше выиграть требл или квадрупл.

В этом сезоне мы были недостаточно хороши, особенно в двух турнирах. Такова реальность.

Мы впервые не попали в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в АПЛ у нас уже нет шансов выиграть титул, хотя впереди еще 13-15 матчей. Такого никогда еще не было. Сезон складывается не лучшим образом», – заявил главный тренер «Манчестер Сити ».