Гвардиола о мяче в Кубке Англии: «Он не очень хорош, я говорю об этом много лет. Когда ты проигрываешь, это звучит так, будто ты жалуешься»

Пеп Гвардиола пожаловался на качество мяча в Кубке Англии.

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала турнира, обыграв «Плимут » со счетом 3:1.

Игроки «Сити» нанесли 10 ударов, при которых мяч пролетал выше или в стороне от ворот. В Кубке Англии команды играют мячом от Mitre Sports.

«Обычно после таких ударов мяч попадает в ворота. [Мяч] сложно контролировать. Многие игроки и тренеры говорят об этом уже много лет. Когда ты проигрываешь, это звучит так, будто ты жалуешься, но этот мяч неправильный. Извините.

Такое случалось в Кубке Англии и Кубке лиги на протяжении многих лет. Я знаю, что это бизнес, и нужно прийти к соглашению.

Я говорил об этом много лет. Есть вещи, которые нельзя контролировать. Я высказал свое мнение, и люди могут согласиться или нет. Мы выиграли, так что люди будут относиться ко мне мягче. Но если мы проиграем, мое мнение не изменится.

Я бы не стал этого говорить, потому что не хочу быть наказанным, но это правда. Мяч в Лиге чемпионов – исключительный, мяч в Премьер-лиге – исключительный, но вот этот мяч не очень хорош», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».

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