Пеп о травме Аке в матче с «Плимутом»: «Еще один защитник надолго выбыл. Благодарен «Сити» за Хусанова и Рейса – иначе не было бы шансов на Кубок и попадание в ЛЧ»
Пеп Гвардиола заявил, что Натан Аке выбыл на длительный срок из-за травмы.
Защитник «Манчестер Сити» вышел в стартовом составе на вчерашний матч против «Плимута» (3:1) в 5-м раунде Кубка Англии и был заменен в перерыве.
«Мы вновь надолго потеряли центрального защитника – думаю, нам будет не хватать Натана.
Я очень благодарен клубу за подписание Хусанова и Витора [Рейса], иначе у нас не было бы шансов на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне или борьбу за Кубок Англии. Это невозможно! У нас был бы только [Рубен] Диаш», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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