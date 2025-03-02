Пеп о травме Аке в матче с «Плимутом»: «Еще один защитник надолго выбыл. Благодарен «Сити» за Хусанова и Рейса – иначе не было бы шансов на Кубок и попадание в ЛЧ»

Пеп Гвардиола заявил, что Натан Аке выбыл на длительный срок из-за травмы.

Защитник «Манчестер Сити » вышел в стартовом составе на вчерашний матч против «Плимута» (3:1) в 5-м раунде Кубка Англии и был заменен в перерыве.

«Мы вновь надолго потеряли центрального защитника – думаю, нам будет не хватать Натана .

Я очень благодарен клубу за подписание Хусанова и Витора [Рейса], иначе у нас не было бы шансов на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне или борьбу за Кубок Англии . Это невозможно! У нас был бы только [Рубен] Диаш», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».