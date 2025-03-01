Пеп Гвардиола: «Де Брюйне – один из трех-пяти лучших игроков за историю «Сити». Я счастливейший человек на планете, когда он хорошо играет»

Пеп Гвардиола назвал Кевина де Брюйне одним из величайших игроков «Ман Сити».

Тренер «горожан» дал комментарий после победы над «Плимутом » (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

Об игре

«Большая похвала «Плимуту», они усложнили нам работу и были невероятно хорошо организованы. Но я думаю, что мы провели очень хороший матч».

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«Вы правы! Левый защитник, который забивает. Я очень доволен его игрой».

О де Брюйне

«Он один из трех-пяти лучших игроков за всю историю «Ман Сити », без сомнений. Я становлюсь самым счастливым человеком на планете, когда он хорошо играет. Он очень многое дал мне и команде», – сказал Гвардиола.