Пеп Гвардиола: «Де Брюйне – один из трех-пяти лучших игроков за историю «Сити». Я счастливейший человек на планете, когда он хорошо играет»
Пеп Гвардиола назвал Кевина де Брюйне одним из величайших игроков «Ман Сити».
Тренер «горожан» дал комментарий после победы над «Плимутом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.
Об игре
«Большая похвала «Плимуту», они усложнили нам работу и были невероятно хорошо организованы. Но я думаю, что мы провели очень хороший матч».
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«Вы правы! Левый защитник, который забивает. Я очень доволен его игрой».
О де Брюйне
«Он один из трех-пяти лучших игроков за всю историю «Ман Сити», без сомнений. Я становлюсь самым счастливым человеком на планете, когда он хорошо играет. Он очень многое дал мне и команде», – сказал Гвардиола.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: City Xtra
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