Карпин о назначении в «Динамо»: «Слухи на протяжении всей карьеры преследуют. Никаких оснований под этим нет. Кто-то брякнул, и понеслось»
Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном назначении в «Динамо».
56-летний специалист покинул пост главного тренера «Ростова» в конце февраля.
«По поводу слухов, они на протяжении всей карьеры преследуют. Здесь нечего комментировать. Никаких оснований под этим нет. Кто-то брякнул, и понеслось», – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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