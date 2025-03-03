Карпин о назначении в «Динамо»: «Слухи на протяжении всей карьеры преследуют. Никаких оснований под этим нет. Кто-то брякнул, и понеслось»

Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном назначении в «Динамо».

56-летний специалист покинул пост главного тренера «Ростова» в конце февраля.

«По поводу слухов, они на протяжении всей карьеры преследуют. Здесь нечего комментировать. Никаких оснований под этим нет. Кто-то брякнул, и понеслось», – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».