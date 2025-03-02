Комличенко про 1:1: «Думаю, футболисты «Динамо» признают, что они сегодня отскочили. «Ростов» заслуживали выиграть»

Николай Комличенко считает, что «Динамо» «отскочило» в матче с «Ростовом».

Московское «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Ростовом » (1:1) в 19-м туре Мир РПЛ . Даниил Фомин открыл счет на 77-й минуте, Мохаммад Мохеби на 83-й забил ответный мяч.

– «Ростов» недоволен результатом. Точно заслуживали выиграть, но нужно реализовывать свои моменты.

– Как оцените игру команды?

– Такие игры мы должны забирать. Все у нас было, контролировали домашнюю игру, были моменты.

Я думаю, что футболисты «Динамо » тоже признают, что они сегодня отскочили.

– Уход Карпина стал для всех шоком. Насколько это могло повлиять на команду?

– Мне не показалось, что мы выглядели как‑то по‑другому. Как всегда играли в прессинге, в борьбе, старались не уступать ни в чем. Поэтому, думаю, никак не повлиял, – сказал форвард «Ростова» Комличенко .