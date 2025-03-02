Тренер «Ростова» Альба про 1:1 с «Динамо»: «Футбол не всегда справедлив. Это большое счастье быть тренером этой команды, я счастлив»
– «Ростов» имел много моментов, но пропустил гол в контратаке. Что в этот момент подумали?
– Футбол – такое явление, он не всегда справедлив. Ребята просто продолжили играть. Мы в них верили, они выкладывались по полной.
– Вы оставите философию Карпина или внесете свои корректировки?
– В настоящее время мы продолжим работать, как ранее. Нет смысла что‑то менять. Я не планирую пока вносить какие‑то изменения.
– Помогал ли Карпин в подготовке к матчу?
– Нет, я не общался с ним в последнее время. У меня нет впечатления, что с командой что‑то случится плохое. Собираемся продолжать играть так, как сегодня.
– Кто будет капитаном команды после Глебова?
– Комличенко, Голенков, Осипенко, Байрамян. У нас четыре человека, которые могут быть капитаном. Буду их выбирать перед каждым матчем.
– Вы говорите на русском языке. Ответьте на русском языке, что для вас значит тренировать «Ростов»?
– Это большое счастье быть тренером этой команды. Я сейчас очень счастлив, – сказал испанец Джонатан Альба, возглавивший «Ростов» после ухода Валерия Карпина.
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