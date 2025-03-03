ФИФА сняла бан с федерации Пакистана, наложенный за необеспечение «демократических выборов» в организации
ФИФА сняла бан с Пакистана.
6 февраля ФИФА остановила работу Футбольной федерации Пакистана (PFF) из-за необеспечения «демократических выборов» в организации.
2 марта Бюро Совета ФИФА приняло решение снять отстранение с федерации Пакистана.
Решение было принято после того, как Конгресс PFF единогласно утвердил версию устава федерации, согласованную с ФИФА и АФК, тем самым выполнив требование, установленное Бюро ФИФА в решении от 6 февраля 2025 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ФИФА
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