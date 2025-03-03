ФИФА сняла бан с федерации Пакистана, наложенный за необеспечение «демократических выборов» в организации

ФИФА сняла бан с Пакистана.

6 февраля ФИФА остановила работу Футбольной федерации Пакистана (PFF) из-за необеспечения «демократических выборов» в организации.

2 марта Бюро Совета ФИФА приняло решение снять отстранение с федерации Пакистана.

Решение было принято после того, как Конгресс PFF единогласно утвердил версию устава федерации, согласованную с ФИФА и АФК, тем самым выполнив требование, установленное Бюро ФИФА в решении от 6 февраля 2025 года.