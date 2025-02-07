ФИФА остановила работу федерации Пакистана из-за необеспечения «демократических выборов», Конго – из-за вмешательства третьих лиц в деятельность организации
Международная федерация футбола объявила об отстранении Конголезской футбольной ассоциации в связи с «неправомерным вмешательством третьих лиц в дела организации» и сообщила, что для отмены этого решения необходимо выполнить несколько условий, включая возвращение полного контроля над штаб-квартирой и отказ от любых попыток сменить лиц, подписывавших признанные ФИФА и Африканской конфедерации футбола документы.
Также приостановлена работа Пакистанской федерации футбола. Организация «не смогла провести пересмотр конституции ПФФ, который обеспечил бы проведение справедливых и демократических выборов [руководства]». Санкции будут отменены в случае утверждения конституции, представленной ФИФА и АФК.
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