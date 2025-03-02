Инфантино о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Это решение объединило весь мир. Футбол – для всех»
Президент ФИФА защитил решение провести ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.
Страна была единственным претендентом на турнир.
«Было решение конгресса ФИФА, объединившее весь мир. Я думаю, что это был очень позитивный шаг для футбола, принесший футбол всему миру.
Футбол – это игра для всех. Все любят футбол. Это вид спорта номер один в мире. Мы должны привлекать к участию всех», – заявил Джанни Инфантино.
«Вы что, не можете жить без выпивки?» На ЧМ-2034 не будет алкоголя
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Guardian
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