Инфантино о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Это решение объединило весь мир. Футбол – для всех»

Президент ФИФА защитил решение провести ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

Страна была единственным претендентом на турнир.

«Было решение конгресса ФИФА , объединившее весь мир. Я думаю, что это был очень позитивный шаг для футбола, принесший футбол всему миру.

Футбол – это игра для всех. Все любят футбол. Это вид спорта номер один в мире. Мы должны привлекать к участию всех», – заявил Джанни Инфантино .

«Вы что, не можете жить без выпивки?» На ЧМ-2034 не будет алкоголя