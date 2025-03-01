Инфантино о конфликте на Украине: «Надеемся, что мирные переговоры будут успешными, это важно для всего мира. Если футбол сможет сыграть хоть какую-то роль, мы внесем свой вклад»
Джанни Инфантино высказался о переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
«Мы все надеемся, что мирные переговоры будут успешными, потому что я думаю, что это важно для всего мира, а не только для футбола.
Если футбол сможет сыграть хоть какую-то роль, как только наступит мир, то, конечно, мы внесем свой вклад. Мы с нетерпением ждем, когда все страны мира смогут играть в футбол», – приводит слова президента ФИФА The Guardian.
Трамп не просил рассмотреть допуск России к ЧМ-2026, заявил Инфантино: «Когда идут переговоры о мире, есть более важные темы для обсуждения, чем футбол»
Опубликовал: Алексей Белоус
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