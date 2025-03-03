Гендиректор «Шахтера» об уходе легионеров без компенсации: «Возможно, Украина не является частью «одной семьи» с точки зрения ФИФА. Инфантино не помог нашему футболу»
В «Шахтере» заявили, что ФИФА не помогает украинскому футболу.
В июне 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с украинскими клубами в одностороннем порядке.
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин выразил недовольство этим решением – оно привело к финансовым потерям клуба.
«Когда ФИФА все время говорит: «Мы – одна семья», где эта семья? Возможно, Украина не является частью «одной семьи» с точки зрения ФИФА.
Это единство, о котором он говорит, мы должны были чувствовать с самого начала. Но мы его не чувствовали. Он [Инфантино] не помог украинскому футболу», – сказал Палкин в интервью The Athletic.
Палкин о Мудрике: «Лучше не трогать «Феррари», не зная, как ей управлять. Михаил – уникальный футболист, в «Челси» ему трудно найти своего тренера»
Опубликовал: Алексей Белоус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости