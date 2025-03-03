Гендиректор «Шахтера» об уходе легионеров без компенсации: «Возможно, Украина не является частью «одной семьи» с точки зрения ФИФА. Инфантино не помог нашему футболу»

В «Шахтере» заявили, что ФИФА не помогает украинскому футболу.

В июне 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с украинскими клубами в одностороннем порядке.

Генеральный директор «Шахтера » Сергей Палкин выразил недовольство этим решением – оно привело к финансовым потерям клуба.

«Когда ФИФА все время говорит: «Мы – одна семья», где эта семья? Возможно, Украина не является частью «одной семьи» с точки зрения ФИФА.

Это единство, о котором он говорит, мы должны были чувствовать с самого начала. Но мы его не чувствовали. Он [Инфантино ] не помог украинскому футболу», – сказал Палкин в интервью The Athletic.

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