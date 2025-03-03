Аль-Хелайфи об ЛЧ: «От «ПСЖ» ожидали вылета после первых трех матчей, но наша молодая и талантливая команда смогла собраться. «Ливерпуль» в этом сезоне играет фантастически»

Президент «ПСЖ» высказался о выступлениях команды в Лиге чемпионов.

В 1/8 финала турнира парижане встретятся с «Ливерпулем ».

«Ливерпуль» в этом сезоне играет фантастически.

От нас ожидали, что мы вылетим, когда мы набрали всего четыре очка в первых трех матчах. Но затем наша молодая, талантливая и обновленная команда смогла собраться, укрепить свою сплоченность и решительно бороться», – сказал Нассер Аль-Хелайфи в интервью Bild.

Нассер Аль-Хелайфи: «Победа в ЛЧ не является целью «ПСЖ», но у нас есть игроки, способные выиграть ее сейчас, через год, через 8 лет. Наша новая звезда – это команда»