Аль-Хелайфи об ЛЧ: «От «ПСЖ» ожидали вылета после первых трех матчей, но наша молодая и талантливая команда смогла собраться. «Ливерпуль» в этом сезоне играет фантастически»
Президент «ПСЖ» высказался о выступлениях команды в Лиге чемпионов.
В 1/8 финала турнира парижане встретятся с «Ливерпулем».
«Ливерпуль» в этом сезоне играет фантастически.
От нас ожидали, что мы вылетим, когда мы набрали всего четыре очка в первых трех матчах. Но затем наша молодая, талантливая и обновленная команда смогла собраться, укрепить свою сплоченность и решительно бороться», – сказал Нассер Аль-Хелайфи в интервью Bild.
Нассер Аль-Хелайфи: «Победа в ЛЧ не является целью «ПСЖ», но у нас есть игроки, способные выиграть ее сейчас, через год, через 8 лет. Наша новая звезда – это команда»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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