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Энрике о 3:2 с «Лионом»: «ПСЖ» силен, мы готовы играть против любой команды. Я чувствую себя очень уверенно перед матчами с «Ливерпулем»

Луис Энрике высказался о победе над «Лионом» и об играх с «Ливерпулем» в ЛЧ.

«ПСЖ» на выезде обыграл «Лион» (3:2) в 23-м туре Лиги 1.

О победе

«Мы хотим хорошо играть в атаке. Мы намерены дарить болельщикам победы и титулы, но делать это стильно. Мы не делаем никаких скидок и расчетов, где бы мы ни играли.

Команда сильно прибавила в плане индивидуальности, характера. Мы могли бы лучше контролировать эмоции и ход игры в конце матча. Игра в конце была какой-то сумасшедшей, и мне это не понравилось. Но мы проявили характер.

«Лиону» нечего было терять, и они много атаковали в конце игры. И мы показали, что готовы к таким ситуациям – это может случиться с нами снова в будущем. Сегодня мы показали всем, что готовы играть в любой футбол против любой команды, если есть правильный настрой.

Чувствуем, что мы действительно сильны. Здесь не всегда легко играть, к тому же поле не было идеальным. Это было проблемой для обеих команд, и мы, и соперник пытались играть. Мы находимся в очень хорошей фазе».

О Хвиче Кварацхелии

«Квара еще растет. Он находится в фазе адаптации. Он еще играет не на 100%. Наша цель – выбрать лучшую команду, которая будет конкурентоспособна в каждом матче».

О матчах с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Я с нетерпением жду этих матчей – это встреча двух превосходных команд. Я чувствую себя очень уверенно. Нам нравятся такие игры, и, конечно, мы готовы», – сказал главный тренер «ПСЖ» Энрике.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
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