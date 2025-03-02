Нассер Аль-Хелайфи: «Победа в ЛЧ не является целью «ПСЖ», но у нас есть игроки, способные выиграть ее сейчас, через год, через 8 лет. Наша новая звезда – это команда»

Нассер Аль-Хелайфи больше не считает победу в Лиге чемпионов главной целью «ПСЖ».

«Я открыто признаю это, мы учимся на своих ошибках. Если вы спросите, является ли нашей целью победа в Лиге чемпионов, я бы сказал, что нет. Но если вы спросите, хотим ли мы сражаться в каждой игре, то да. Играть в атакующий футбол, получать удовольствие – да. Есть ли у нас игроки для этого? Да.

У нас есть игроки, способные выиграть Лигу чемпионов в этом году, в следующем или через восемь лет. У нас есть основа для создания отличной команды на будущее.

Новая звезда «ПСЖ» – это команда, и я очень горжусь тем, что мы за такое короткое время изменили философию клуба. Командный дух для меня важнее всего – внутри команды, на поле, на скамейке запасных, среди медперсонала и аналитиков, а также у всех, кто работает за кадром, не забывая, конечно же, о наших болельщиках», – сказал президент «ПСЖ » в интервью Bild.