Энрике о 4:1 с «Лиллем»: «Лучший первый тайм «ПСЖ». Мы проводим лучший отрезок в сезоне»
Луис Энрике оценил победу над «Лиллем» (4:1) в Лиге 1.
«Это был наш лучший первый тайм в сезоне: 4 гола и еще моменты против такого соперника, как «Лилль» – это показывает наш текущий уровень. Теперь нам нужно думать о Лиге чемпионов, впереди два матча с «Ливерпулем», надо восстановиться и быть амбициозными.
Сегодня была проверка, и много изменений в составе не будет, у «Ливерпуля» и «Лилля» есть схожие черты. Сегодня мы так прессинговали, что они не могли разыгрывать от ворот, и им пришлось использовать длинные передачи. [Против «Ливерпуля»] будет по-другому, конечно, будет сложно, но мы проводим лучший отрезок в сезоне (парижане одержали 10-ю победу подряд – Спортс”)», – сказал тренер «ПСЖ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
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