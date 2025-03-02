Энрике о 4:1 с «Лиллем»: «Лучший первый тайм «ПСЖ». Мы проводим лучший отрезок в сезоне»

Луис Энрике оценил победу над «Лиллем» (4:1) в Лиге 1.

«Это был наш лучший первый тайм в сезоне: 4 гола и еще моменты против такого соперника, как «Лилль» – это показывает наш текущий уровень. Теперь нам нужно думать о Лиге чемпионов, впереди два матча с «Ливерпулем », надо восстановиться и быть амбициозными.

Сегодня была проверка, и много изменений в составе не будет, у «Ливерпуля» и «Лилля » есть схожие черты. Сегодня мы так прессинговали, что они не могли разыгрывать от ворот, и им пришлось использовать длинные передачи. [Против «Ливерпуля»] будет по-другому, конечно, будет сложно, но мы проводим лучший отрезок в сезоне (парижане одержали 10-ю победу подряд – Спортс”)», – сказал тренер «ПСЖ ».