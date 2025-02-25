Энрике о матчах с «Ливерпулем» в ЛЧ: «Это будет противостояние двух совершенно равных команд, хотя мы и очень разные. Шансы – 50 на 50»

Луис Энрике оценил шансы «ПСЖ» в противостоянии с «Ливерпулем».

Команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я рад [такой жеребьевке]. Если посмотреть на две команды, то они обе очень высокого уровня. Это будет захватывающее противостояние. Оно будет интересным.

Наши команды похожи в плане желания атаковать. Это будет двухматчевое противостояние двух совершенно равных команд, хотя мы и очень разные. Мы атакуем по-разному. «Ливерпуль » играет на очень высоком уровне.

Игра будет равной, шансы – 50 на 50», – сказал главный тренер «ПСЖ ».