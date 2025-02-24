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  • Чеферин о матче «ПСЖ» – «Ман Сити»: «При счете 0:2 мой друг Аль-Хелайфи сказал, что не знает, продолжит ли работать в футболе. Аль Мубарак выглядел нехорошо после победы парижан»
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Чеферин о матче «ПСЖ» – «Ман Сити»: «При счете 0:2 мой друг Аль-Хелайфи сказал, что не знает, продолжит ли работать в футболе. Аль Мубарак выглядел нехорошо после победы парижан»

Александер Чеферин рассказал, как боссы клубов восприняли новый формат Лиги чемпионов.

– Как президенты «Баварии», «ПСЖ», «Реала» и «Ман Сити», которые ожидали прямого выхода в 1/8 финала, пережили последние минуты общего этапа Лиги чемпионов?

– Позвольте мне ответить на этот вопрос, приведя пример. Я был на матче «ПСЖ» – «Манчестер Сити». При счете 0:2 мой друг Нассер Аль-Хелайфи сказал мне, что не знает, продолжит ли он работать в футболе, из-за того стресса, который ему приходится переживать. После победы «ПСЖ» 4:2 другой мой друг, президент «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак, выглядел очень нехорошо, и я очень переживал за него…

Футбол – это непростая игра; ты можешь все делать правильно, но все равно все обернется по-другому. Но меня радует другое: даже те, кто был расстроен результатом, в восторге от нового формата Лиги чемпионов, – сказал президент УЕФА в интервью Delo.si. 

Чеферин о новом формате ЛЧ: «99% людей довольны, рейтинги превосходны. Турнир стал еще более непредсказуемым, это абсолютный успех. Спонсоры готовы вложить еще больше средств»

Опубликовал: Алексей Белоус
logoпремьер-лига Англия
logoАлександер Чеферин
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoМанчестер Сити
Хальдон аль Мубарак
logoНассер Аль-Хелайфи
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