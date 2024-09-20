Гендиректор «Шахтера» о продаже Мудрика «Челси» за 70+30 млн евро: «Эта историческая сделка показала нашу силу на рынке. «Арсенал» тоже предлагал крупную сумму»
Гендиректор «Шахтера» отметил значимость трансфера Михаила Мудрика в «Челси».
– Другие клубы в ходе переговоров указывали на то, что мы находимся в тяжелой финансовой ситуации, и пытались сбить цены на игроков. Но мы дали понять, что цены на наших футболистов падать не будут.
– Это стало очевидно, когда вы продали Михаила Мудрика «Челси» примерно за 100 млн евро в январе 2023 года.
– Эта сделка была для нас исторической. Еще никогда украинского футболиста не продавали за такие деньги! «Арсенал» тоже хотел его подписать и предлагал крупную сумму, но мы сделали выбор в пользу «Челси».
Эта сделка помогла продемонстрировать нашу силу на трансферном рынке, – отметил Сергей Палкин в интервью T-Online.
Опубликовал: Александр Суряев
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