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Гендиректор «Шахтера» о Судакове: «Ман Сити» и другие команды АПЛ интересуются им. Уверен, несколько клубов сделают предложения»

Гендиректор «Шахтера» заявил об интересе «Манчестер Сити» к Георгию Судакову.

В текущем сезоне 22-летний хавбек забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 9 матчах чемпионата Украины

«Манчестер Сити заинтересован в нем, и другие клубы из Англии также за ним следят. Я уверен, что несколько клубов сделают предложения по нему в течение трансферного окна.

Шесть месяцев назад мы вели переговоры о трансфере с «Наполи», но это не сработало», – отметил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
logoЧемпионат Украины по футболу
logoШахтер
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoСергей Палкин
logoГеоргий Судаков
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