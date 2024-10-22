Гендиректор «Шахтера» о Судакове: «Ман Сити» и другие команды АПЛ интересуются им. Уверен, несколько клубов сделают предложения»
Гендиректор «Шахтера» заявил об интересе «Манчестер Сити» к Георгию Судакову.
В текущем сезоне 22-летний хавбек забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 9 матчах чемпионата Украины.
«Манчестер Сити заинтересован в нем, и другие клубы из Англии также за ним следят. Я уверен, что несколько клубов сделают предложения по нему в течение трансферного окна.
Шесть месяцев назад мы вели переговоры о трансфере с «Наполи», но это не сработало», – отметил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
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