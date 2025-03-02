Палкин о допинге Мудрика: «Он ничего не употреблял, уверен на 100%. Для Миши это нонсенс, у него все есть от природы. Он особенный»

Сергей Палкин уверен, что Михаил Мудрик не мог употреблять допинг.

«Челси» купил Мудрика за 70+30 млн евро у «Шахтера» в январе 2023 года. В декабре 2024 года стало известно , что украинский полузащитник сдал положительный допинг-тест. Сам футболист заявил , что не нарушал антидопинговые правила сознательно. Утверждалось, что Михаилу сделали инъекцию стволовых клеток коровы в сборной, они могли содержать мельдоний.

«Мудрик – особенный! Да, у него сейчас проблемы с допингом, и мы все пытаемся ему помочь, потому что я знаю историю изнутри. Я уверен на 100 процентов, что он не употреблял никакого допинга.

Для Мудрика это нонсенс – употреблять какие-то препараты, потому что у него уже все есть от природы, и самое главное – скорость», – сказал генеральный директор «Шахтера » в интервью The Athletic.

Мудрика могут дисквалифицировать, даже если проба B будет отрицательной – на меньший срок. Сейчас вингеру «Челси» и Украины грозит бан на 4 года за допинг