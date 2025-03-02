«За Кержаковым и Дзюбой только Тюкавин может забивать по 15-20 голов за сезон». Семин о российских форвардах
В субботу Артем Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров среди россиян. На их счету теперь по 233 гола.
«Я бы не стал называть его [Дзюбу] одним из лучших в истории. Но нужно отдать должное Дзюбе в том, что, куда он ни приходил, он везде приносил пользу.
Много пользы он принес и «Локомотиву», помог команде решить задачи в тот период. Сегодня он в «Акроне» и опять забивает голы. Он хорошо делает свою задачу. Сколько он еще будет выступать, сложно сказать. Но то, что он побьет рекорд Кержакова – сомнений нет.
За Кержаковым и Дзюбой на сегодняшний момент такого забивного нападающего, который забивал бы по 15-20 голов за сезон, пока нет. Если только Тюкавин, он единственный», – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.
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