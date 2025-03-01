Кержаков о том, что Дзюба повторил его рекорд: «Спокойно отношусь к этому. Всегда говорил, что для меня это абсолютно нормально»

Александр Кержаков отреагировал на то, что Артем Дзюба повторил его рекорд.

Нападающий «Акрона » поразил ворота «Пари НН» в 19-м туре Мир РПЛ (1:2) – это 233-й гол в карьере 36-летнего нападающего. Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

«Дзюба повторил мой рекорд по голам? Спокойно отношусь к этому. Всегда говорил, что для меня это абсолютно нормально», – сказал бывший нападающий сборной России.