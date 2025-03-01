Дзюба о повторении рекорда Кержакова: «Сравняться с бомбардиром всея Руси – дорогого стоит. Через какое-то время я буду этим гордиться, но сейчас мы проиграли»

Артем Дзюба высказался о повторении рекорда Александра Кержакова.

Нападающий «Акрона » поразил ворота «Пари НН » в 19-м туре Мир РПЛ (1:2) – это 233-й гол в карьере 36-летнего нападающего. Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

«Гол омрачен результатом. Для меня поражение хуже. Но сравняться с такой легендой всего российского футбола, как Кержаков, бомбардиром всея Руси – дорогого стоит.

Через какое-то время я буду этим гордиться, но сейчас мы проиграли. Все мысли о следующей игре», – сказал Дзюба .