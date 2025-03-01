Дзюба о повторении рекорда Кержакова: «Сравняться с бомбардиром всея Руси – дорогого стоит. Через какое-то время я буду этим гордиться, но сейчас мы проиграли»
Артем Дзюба высказался о повторении рекорда Александра Кержакова.
Нападающий «Акрона» поразил ворота «Пари НН» в 19-м туре Мир РПЛ (1:2) – это 233-й гол в карьере 36-летнего нападающего. Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
«Гол омрачен результатом. Для меня поражение хуже. Но сравняться с такой легендой всего российского футбола, как Кержаков, бомбардиром всея Руси – дорогого стоит.
Через какое-то время я буду этим гордиться, но сейчас мы проиграли. Все мысли о следующей игре», – сказал Дзюба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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