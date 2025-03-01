Дзюба о возможности побить рекорд Кержакова в матче со «Спартаком»: «Время покажет, на все воля божья»

Артем Дзюба высказался о возможности побить рекорд Александра Кержакова.

Сегодня нападающий «Акрона » поразил ворота «Пари НН » в 19-м туре Мир РПЛ (1:2) – это 233-й гол в карьере 36-летнего нападающего. Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

– Сейчас мы проиграли, все мысли о том, чтобы скорее следующий матч был.

– У вас на майке написано про путь самурая. Что это?

– Пока бессмысленно. Как только забью один гол, все увидите.

– Вам принципиально как забить рекордный мяч?

– Без разницы. Лишь бы этот гол помог выиграть.

– Было бы красиво забить «Спартаку»?

– Время покажет, на все воля божья, – сказал Дзюба.