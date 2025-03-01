Дзюба о возможности побить рекорд Кержакова в матче со «Спартаком»: «Время покажет, на все воля божья»
Артем Дзюба высказался о возможности побить рекорд Александра Кержакова.
Сегодня нападающий «Акрона» поразил ворота «Пари НН» в 19-м туре Мир РПЛ (1:2) – это 233-й гол в карьере 36-летнего нападающего. Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
– Сейчас мы проиграли, все мысли о том, чтобы скорее следующий матч был.
– У вас на майке написано про путь самурая. Что это?
– Пока бессмысленно. Как только забью один гол, все увидите.
– Вам принципиально как забить рекордный мяч?
– Без разницы. Лишь бы этот гол помог выиграть.
– Было бы красиво забить «Спартаку»?
– Время покажет, на все воля божья, – сказал Дзюба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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