Экс-судья Итурральде о фоле на Ольмо: «Очевидное удаление, последний защитник хватает руками. Нет никаких вопросов»
Экс-судья подтвердил правильность удаления игрока «Сосьедада» в игре с «Барсой».
На 17-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги защитник «Реал Сосьедад» Ариц Элустондо около центрального круга завалил на газон полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо, имевшего возможность убежать один на один с вратарем. Главный судья Алехандро Кинтеро показал 30-летнему футболисту красную карточку за фол последней надежды.
«Если это фол, то красная – никаких вариантов больше нет. Защитник хватает Ольмо руками – это удаление. Нет никаких вопросов – красная.
Очевидное удаление. Последний защитник, действие разворачивается в центральной части поля», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Сосьедад» (2:0, второй тайм).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Cadena SER
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