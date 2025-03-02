Экс-судья Итурральде о фоле на Ольмо: «Очевидное удаление, последний защитник хватает руками. Нет никаких вопросов»

Экс-судья подтвердил правильность удаления игрока «Сосьедада» в игре с «Барсой».

На 17-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги защитник «Реал Сосьедад » Ариц Элустондо около центрального круга завалил на газон полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо , имевшего возможность убежать один на один с вратарем. Главный судья Алехандро Кинтеро показал 30-летнему футболисту красную карточку за фол последней надежды.

«Если это фол, то красная – никаких вариантов больше нет. Защитник хватает Ольмо руками – это удаление. Нет никаких вопросов – красная.

Очевидное удаление. Последний защитник, действие разворачивается в центральной части поля», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона » – «Сосьедад» (2:0, второй тайм).