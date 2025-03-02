Ольмо сделал 2 ассиста за 5 минут в игре с «Сосьедадом» – это его первые голевые пасы в Ла Лиге. У хавбека «Барсы» 7+5 в сезоне
Дани Ольмо отдал первые голевые передачи в Ла Лиге.
26-летний атакующий хавбек «Барселоны» асситировал Жерару Мартину и Марку Касадо на 25-й и 29-й минутах матча 26-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад».
До этого у Дани было 6 голов в 15 матчах Примеры в составе каталонцев без голевых передач.
Всего в 24 матчах сезона футболист сборной Испании забил 7 раз и отдал 5 ассистов.
Напомним, что Ольмо – воспитанник «Барселоны», но взрослую карьеру он начал в «Динамо» Загреб. Летом 2024 года «Барса» купила игрока у «РБ Лейпциг» за 55 млн евро.
Подробная статистика выступлений дани доступна здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Сосьедад» (2:0, перерыв).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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