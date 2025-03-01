Быстров о падениях Соболева в матче с ЦСКА: «Бездарно симулирует, смешно смотрелось. Если не пересмотрит отношение к футболу, не будет играть»
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 19-го тура Мир РПЛ (0:0). Форвард петербуржцев дважды упал в штрафной армейцев после 90-й минуты. Арбитр Сергей Иванов не дал «Зениту» пенальти.
«Отлично начали. Боевая игра. На каждом пятачке боролись. К сожалению, у «Зенита» нет нападающего в хорошей форме. Кассьерра еще не готов.
А Соболев, видимо, вообще никогда не будет готов. Глядя как он вышел на замену, плюс что у «Зенита» нет нападающего, Семак все равно что-то придумывает, выпускает каких-то других футболистов – в итоге дает шанс...
И Александр так бездарно два раза симулирует в штрафной, где должен был себя проявлять: стоять на ногах и забивать. Великолепно разыграли Ерохин с Глушенковым, вывели его на ударную позицию, а он все симулирует. Это, честно говоря, смешно смотрелось.
Если он не пересмотрит отношение к футболу, то уже не будет играть», – заявил бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака».
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