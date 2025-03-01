Лапорта встретился с президентом Азербайджана. Глава «Барсы» подарил Алиеву персонализированную футболку с автографами игроков

Жоан Лапорта встретился с президентом Азербайджана.

Президент «Барселоны» отправился в Азербайджан в пятницу – сообщалось , что он откроет в стране клубную академию и планирует провести переговоры с потенциальными инвесторами.

Глава каталонского клуба встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и подарил ему несколько тематических подарков, в том числе персонализированную футболку «Барселоны» с автографами игроков.

Лапорту сопровождал его друг, бизнесмен Аднан Ахмедзаде.

Фото: инстаграм Ильхама Алиева