Лапорта встретился с президентом Азербайджана. Глава «Барсы» подарил Алиеву персонализированную футболку с автографами игроков
Жоан Лапорта встретился с президентом Азербайджана.
Президент «Барселоны» отправился в Азербайджан в пятницу – сообщалось, что он откроет в стране клубную академию и планирует провести переговоры с потенциальными инвесторами.
Глава каталонского клуба встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и подарил ему несколько тематических подарков, в том числе персонализированную футболку «Барселоны» с автографами игроков.
Лапорту сопровождал его друг, бизнесмен Аднан Ахмедзаде.
Фото: инстаграм Ильхама Алиева
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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