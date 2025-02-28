Лапорта отправится в Азербайджан. Президент «Барсы» откроет в стране клубную академию и проведет переговоры с потенциальными инвесторами
Жоан Лапорта отправится в Азербайджан.
Как сообщает Mindo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio, в пятницу президент «Барселоны» отправится в Азербайджан. Его будут сопровождать директора клуба Жоан Соле и Хавьер Пуч.
Официальной причиной поездки является открытие академии «Барселоны» в стране, но также руководители клуба воспользуются этой возможностью, чтобы провести переговоры с потенциальными инвесторами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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