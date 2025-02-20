Лапорта отправился в Дубай на переговоры с потенциальными инвесторами. «Барса» может заключить новые сделки по продаже VIP-мест на «Камп Ноу» (Relevo)

Жоан Лапорта отправился в деловую поездку на Ближний Восток.

Как сообщает Relevo, президент «Барселоны» и несколько директоров клуба отправились в Дубай, чтобы провести переговоры с потенциальными инвесторами. Руководители «блауграны» хотят привлечь средства, которые смогут использовать в будущих операциях.

Сейчас «Барселона » сосредоточена на продаже активов, связанных со стадионом «Камп Ноу ». Считается, что новые сделки по продаже VIP-мест могут принести клубу немедленную выгоду, а потому станут главной темой переговоров.

Тебас о том, что Ла Лига считает подозрительной продажу VIP-мест «Барсой»: «Это была компания с единственным контрактом, связанная с Алвесом с 2020-го по 2022-й. Мы изложили факты»