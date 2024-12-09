Тюкавин об анализе игр: «Жена может напихать – плохо бегал, говорит. Обсуждаю с отцом и агентом»
Константин Тюкавин рассказал, что обсуждает с женой сыгранные матчи.
22-летний форвард «Динамо» забил 7 мячей и сделал 2 голевых паса за 18 матчей в этом сезоне Мир российской Премьер-лиги.
– Как игры анализируете?
– Обсуждаю их с отцом [Александр Тюкавин], с агентом [Алексей Сафонов]. Иногда и жена может что-то подсказать.
– Жена смотрит матчи и что-то подсказывает?
– Конечно, смотрит. Не знаю, разбирается или нет… Что подсказывает? Что видит с трибун, может напихать – плохо бегал, говорит. Или, наоборот, похвалить – бегал хорошо.
– Кто для вас главный советчик?
– Стараюсь прислушиваться ко всем, – сказал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
Тюкавин оценил игру «Динамо» в первой части сезона: «На три с плюсом. Обыграй мы «Факел» и «Ахмат», могли быть на самом верху»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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