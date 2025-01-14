Агент Тюкавина: «Цели на 2025 год – взять трофей с «Динамо» и перейти в хороший европейский клуб»
Агент Константина Тюкавина рассказал о целях форварда на 2025 год.
В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 21 матч за «Динамо» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт форварда с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
«Цели на 2025 год – взять трофей с «Динамо» и перейти в европейский клуб. Просто абы куда переходить не хочется, будем работать над тем, чтобы это был хороший клуб. Но пока не дергаемся. Все идет поступательно», – отметил агент Алексей Сафонов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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