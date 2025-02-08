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  • Агент Тюкавина об интересе европейских клубов: «Письма в «Динамо», что готовы заплатить за Костю 20 млн, не было. О чем дальше разговаривать? Если только ехать в Саудовскую Аравию»
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Агент Тюкавина об интересе европейских клубов: «Письма в «Динамо», что готовы заплатить за Костю 20 млн, не было. О чем дальше разговаривать? Если только ехать в Саудовскую Аравию»

Агент Константина Тюкавина рассказал о переговорах с европейскими клубами.

– Были ли контакты с кем‑то из Европы этой зимой?

– Контакты есть, кто‑то звонит. Португальцы были, еще кто‑то. Но это все на уровне разговоров. Официального письма в «Динамо», что вот, готовы заплатить за Костю 20 миллионов, такого не было. О чем дальше разговаривать?

Трансферное окно уже закрылось. Если только ехать в чемпионат Саудовской Аравии, но Тюкавину не 30 лет. Когда будет такой возраст, тогда уедем, – сказал Алексей Сафонов

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoКонстантин Тюкавин
logoпремьер-лига Россия
агенты
Алексей Сафонов
logoМатч ТВ
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