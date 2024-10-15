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Агент о Тюкавине в Европе: «Звонят постоянно: «Могу устроить туда-то и туда-то», звучат одни и те же клубы. Зачем Костю куда-то предлагать, если он и так на виду?»

Агент Константина Тюкавина рассказал о работе над переходом форварда в Европу.

– Как начинается общение с зарубежными клубами? Вы предлагаете Тюкавина знакомым?

– За этот период мне не звонил только мой пес Ричард – и то только из-за того, что не знает мой телефон. Звонят постоянно: «Могу устроить Тюкавина туда-то и туда-то». Постоянно звучат одни и те же клубы.

За время работы я получил достаточное количество знакомств, чтобы эффективно заниматься этим вопросом. Если надо, я сам переговорю с любым спортивным директором, у меня есть друзья в Европе.

Зачем Костю куда-то предлагать, если он и так на виду и является лучшим игроком РПЛ прошлого года? И я могу, например, за тебя «Итоги» провести. Классно же? Это из той же песни, каждый должен заниматься своим делом.

Если вы можете устроить в европейский клуб моего клиента, играющего в Первой или Второй российских лигах, я вам даже доплачу. Если вы звоните рассказать сказки о какой-то помощи по Тюкавину, лучше не звоните и не тратьте время.

– Дополнительная работа по Тюкавину вообще не нужна?

– С точки зрения возникновения интереса от европейского клуба – нет.

По обустройству жизни в новой стране – точно да. Если Тюкавин куда-то переедет, я не пожалею никаких денег, чтобы у него появился качественный налоговый консультант или юрист, – сказал Алексей Сафонов в интервью Спортсу’‘.

«Зенит» давал 18 миллионов. Я видел, что Тюкавин не хочет». Интервью агента Алексея Сафонова

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoСпортс
Алексей Сафонов
агенты
logoКонстантин Тюкавин
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