Агент Тюкавина о желании «Спартака» подписать Тюкавина летом 2024-го: «Давали цифры гораздо большие, чем любые другие команды. Но это принципиальная вещь, Костя с пяти лет в «Динамо»
«Спартак» хотел купить Константина Тюкавина минувшим летом.
– Насколько я знаю, летом были попытки прощупать почву со стороны «Спартака».
– Были.
– Насколько это было не то что бы близко, а просто реально даже?
– Я думаю, нереально, потому что Костя с детства воспитан, что можно было в «Зенит» уйти, можно в ЦСКА, это более реально. А «Спартак» по деньгам давал цифры гораздо большие, чем любые другие команды. Но это принципиальная вещь. Он с пяти лет в «Динамо», – сказал агент Алексей Сафонов в «Спартак Шоу».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница «Спартак Шоу» во «Вконтакте»
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