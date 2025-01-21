Агент Тюкавина о желании «Спартака» подписать Тюкавина летом 2024-го: «Давали цифры гораздо большие, чем любые другие команды. Но это принципиальная вещь, Костя с пяти лет в «Динамо»

«Спартак» хотел купить Константина Тюкавина минувшим летом.

– Насколько я знаю, летом были попытки прощупать почву со стороны «Спартака».

– Были.

– Насколько это было не то что бы близко, а просто реально даже?

– Я думаю, нереально, потому что Костя с детства воспитан, что можно было в «Зенит » уйти, можно в ЦСКА , это более реально. А «Спартак» по деньгам давал цифры гораздо большие, чем любые другие команды. Но это принципиальная вещь. Он с пяти лет в «Динамо », – сказал агент Алексей Сафонов в «Спартак Шоу».